Half-Life Alyx: un insider spiega i presunti motivi dietro la mancata presenza ai TGA

Half-Life: Alyx, il titolo VR sviluppato da Valve, non ha fatto la sua comparsa sul palco dei The Game Awards 2019, al contrario di quanto promesso all'indomani della presentazione dal noto conduttore Geoff Keighley. Ma quali potrebbero essere i motivi di tale retromarcia?

Come vi abbiamo anticipato ieri sera, Valve ha comunicato l'assenza di Half-Life Alyx sul palco dei TGA 2019 a poche ore dall'inizio dello show, attraverso il profilo ufficiale di Twitter. La società non ha tuttavia specificato le ragioni di tale scelta. La risposta potrebbe arrivare dall'insider Tyler McVicker, host del canale YouTube chiamato Valve News Network. Secondo l'insider la causa principale di questo dietro front riguarda l'uscita di un altro titolo per VR uscito durante la settimana. Stiamo parlando di Boneworks (di cui potete vedere il trailer di lancio a questo link) un gioco che introduce una delle migliori fisiche che si siano mai viste in campo VR con tanto di completa locomozione del corpo. Stando a McVicker, l'attuale build di Alyx, quella programmata per essere mostrata durante lo show, avrebbe incluso solo il movimento con teletrasporto, risultando quindi più arretrata del titolo appena uscito.

Ovviamente la versione dei fatti non è stata confermata (e difficilmente lo sarà), per cui vi invitiamo a considerare queste informazioni come una semplice speculazione. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l'anteprima di Half-Life: Alyx è disponibile sulle pagine di Everyeye.