Half-Life Alyx: il kit per VR Valve Index è sold out negli Stati Uniti e in Canada

A quanto pare l'annuncio di Half-Life: Alyx, il nuovo gioco VR con ambizioni tripla A annunciato qualche giorno fa, ha portato ottimi risultati facendo salire vertiginosamente le vendite dei kit VR ed in particolare quelle di Valve Index, il casco per la realtà virtuale prodotto dalla stessa società.

Sembra infatti che il Valve Index sia rapidamente andato sold out negli Stati Uniti ed in Canada. Nelle regioni in cui le scorte sono scomparse velocemente la data di consegna prevista è per il 25 dicembre (appena in tempo per il Natale, forse). L'annuncio di Half-Life: Alyx abbinato alle prossime festività natalizie e alla presenza del Black Friday (anche se il kit in questione non è stato protagonista di offerte particolari) si è rivelato il mix vincente per Valve. Vi ricordiamo che Valve Index è disponibile in due versioni, una completa fornita di basi al prezzo di 1.079 euro (999$) e una senza basi a 799 euro (749$). In entrambe i casi si otterrà "gratuitamente" Half-Life Alyx.

Per quanto riguarda i requisiti di sistema, sembra che solo una piccola parte degli utenti di Steam potranno giocare tranquillamente ad Half-Life: Alyx. In ogni caso il gioco sarà presente ai The Game Awards 2019 e presto potremo conoscerne ulteriori dettagli.