Half-Life Alyx: la mod Levitation aggiunge 4 ore di contenuti single player

Nel mentre proseguono i lavori sulla No VR Mod, a due anni dal lancio Half-Life Alyx rimane una tra le migliori esperienze in assoluto nel campo della Realtà Virtuale. È naturale, dunque, che i giocatori bramino nuovi contenuti per il titolo Valve, che per il momento arrivano dalla sempre attiva community dei modder.

In attesa di scoprire in che modo Valve espanderà ufficialmente l'universo di Half-Life, la mod gratuita Levitation offre da tre a quattro ore di contenuti aggiuntivi per la storia, completi di nuove animazioni e doppiaggio.

Levitation ha attualmente una valutazione di cinque stelle su cinque su 627 recensioni, con molti utenti che elogiano in particolare il lavoro del level designer FMPONE. Senza condividere troppo sulla storia, la mod vede il giocatore inviato alla misteriosa Sezione X della City 17 per indagare su un edificio levitante dove due membri della Resistenza sono scomparsi.

Potete scaricare Levitation iscrivendoti alla mod attraverso la sua pagina dedicata su Steam Workshop. Dopo aver installato la prima parte, Steam scaricherà automaticamente le restanti quattro. Ovviamente, per fruire della mod, avrete bisogno di una normale copia di Half-Life Alyx e di un visore VR compatibile.

Stando agli ultimi leak, Half-Life Alyx approderà su PlayStation VR 2 nel corso del prossimo anno.