In Half-Life: Alyx, non ci saranno i doppiatori originali

L'annuncio di Half-Life: Alyx ha sicuramente fatto felici moltissimi giocatori che non vedevano l'ora di rimettere le mani su un episodio della serie. L'ultimo capitolo, Half-Life 2, risale ormai al lontano 2007, per cui al momento dell'uscita saranno passati ben 13 anni tra le due release.

Dovremo però abituarci a sentire delle voci diverse rispetto a quelle dei precedenti capitoli, dato che Valve ha dovuto effettuare un bel po' di recast per quanto riguarda i personaggi principali. Ad esempio la stessa Alyx, sarà adesso interpretata dall'attrice Ozioma Akagha, che ha già doppiato Plastic in Mirror Edge: Catalyst, e Barbara Casey, Zena Woodard ed Angela Cummings in Wolfenstein 2: The New Colossus.

A dare la voce ad Alyx nei titoli originali era invece Merle Dandridge, ma come spiegato dal designer Greg Coomer, il nuovo Half-Life sarà un prequel, per cui c'era bisogno di voci più giovani per il ruolo, dati gli anni che sono passati.

Anche Eli Vance, il padre di Alyx, sarà doppiato da un altro attore: si tratta di James Moses Black, che ha già lavorato come attore nella serie in This is Us, e che dovrà sostituire Robert Guillaume, che è deceduto nel 2017.

Valve ha anche dichiarato di voler tornare a lavorare sulla serie di Half-Life, a seconda del successo del nuovo capitolo. Per approfondire sul gioco, sul nostro sito trovate tutte le ultime novità su Half-Life: Alyx.