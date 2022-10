Half-Life Alyx su PlayStation VR2? Arriverà nel 2023, stando ai leak

Stando a quanto emerso dalle ultime anticipazioni, Sony si sarebbe accordata con Valve per lanciare nel 2023 il porting PlayStation VR2 del capolavoro in Realtà Virtuale Half-Life Alyx.

A voler dar retta alle 'gole profonde' della redazione di TheLeak.com, Sony avrebbe infatti "acquistato i diritti da Valve per pubblicare Half-Life Alyx su PSVR2 nel 2023". Le fonti anonime sostengono che Sony avrebbe trattato a lungo con Valve prima di raggiungere un accordo che dovrebbe offrire al colosso tecnologico giapponese l'opportunità di arricchire la ludoteca di PlayStation VR2 con quello che, non a torto, è considerato tra i migliori videogiochi in Realtà Virtuale che siano mai stati creati.

Sempre stando alle fonti di questo leak, il porting di Half-Life Alyx non sarà disponibile al lancio di PlayStation VR2, e non è chiaro se saranno previste delle migliorie alla grafica o delle funzionalità aggiuntive tra gameplay e contenuti. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi ricordiamo che nei giorni scorsi anche i giornalisti di Bloomberg hanno discusso del nuovo 'caschetto delle meraviglie' di Sony e riferito l'intenzione dell'azienda giapponese di produrre due milioni di PlayStation VR2 entro marzo 2023.