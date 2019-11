Half-Life Alyx, presto nuove informazioni: il gioco Valve sarà ai Game Awards!

Dopo un rapido susseguirsi di rumor che suggerivano l'esistenza del progetto, è infine giunto l'annuncio ufficiale di Half-Life: Alyx, nuovo progetto di Valve che segna lo storico ritorno dell'amatissima IP.

Nel corso del pomeriggio di giovedì 21 novembre, il team di sviluppo ha scelto di mostrare al pubblico il progetto a cui stavano lavorando nella più assoluta segretezza. Con il primo trailer di Half-Life: Alyx, Valve non solo ha consentito ai giocatori di dare un primo sguardo al titolo, ma ne ha anche comunicato la finestra di uscita. Il debutto dell'universo di Half-Life in realtà virtuale è atteso per il marzo 2020. Molto presto, tuttavia, sarà possibile scoprire qualcosa di più sul ritorno della serie.



A confermarlo ufficialmente è Geoff Keighley, che ha avuto modo di seguire dietro le quinte il lavoro del team di sviluppo di Half-Life: Alyx. Contestualmente alla presentazione del gioco, il giornalista canadese ha pubblicato un video approfondimento dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Al termine del suo confronto con gli sviluppatori di casa Valve, Keighley ha annunciato che i The Game Awards 2019 saranno l'occasione per scoprire nuove informazioni su Half-Life: Alyx. Purtroppo, il conduttore dello show non ha offerto maggiori dettagli su quello che sarà mostrato sul palco dell'evento!



L'appuntamento, ad ogni modo, è ormai piuttosto vicino: al 12 dicembre manca meno di un mese. Nell'attesa, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra anteprima di Half-Life: Alyx, a cura di Giuseppe Arace.