Half-Life Alyx racconterà vicende cruciali: per Valve, Half-Life 3 è una possibilità

Si avvicina il debutto del nuovo Half-Life: Alyx, atteso ritorno della storica saga Valve che andrà ad arricchire il catalogo dei giochi in arrivo su PC a marzo 2020.

A ormai breve distanza dalla pubblicazione, il team di sviluppo ha presentato al pubblico alcuni video-gameplay, che hanno offerto alcuni spaccati di quello che offrirà la produzione. Per ogni dettagli in merito, segnaliamo una nuova anteprima di Half-Life: Alyx, a cura del nostro Giuseppe Arace.

Da Valve giungono ora anche rassicurazioni in merito alla componente narrativa del gioco VR, avvolta da grande mistero. Sull'argomento si è infatti espresso Robin Walker, membro della software house. Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Game Informer, quest'ultimo ha confermato che "Half-Life: Alyx è un capitolo a tutti gli effetti della serie Half-Life, sia in termini di pura quantità del contenuto sia per quanto riguarda l'importanza e la concretezza della sua narrativa nei confronti del resto della serie. È una parte cruciale del quadro più ampio, e porta avanti la storia". Ai giocatori desiderosi di prepararsi al meglio per affrontare il titolo, Walker consiglia di ripassare gli eventi narrati in Half-Life 2.



Inevitabile una domanda legata ad un eventuale Half-Life 3, che ha visto lo sviluppatore adottare toni ottimisti. "Nel team di Half-Life: Alyx - ha raccontato - ci sono persone che lavorano in Valve da Half-Life 2, e alcuni attivi sin dai tempi del primo Half-Life. Ci sono anche membri del team per i quali Half-Life: Alyx rappresenta il primo lavoro sulla serie, e molti di loro certamente sperano che non si tratti dell'ultima volta. Vediamo assolutamente Half-Life: Alyx come un nostro ritorno in questo mondo - ha concluso - e non la sua fine".