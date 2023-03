Half-Life Alyx Re-Education: la mod introduce una nuova mini-campagna

Ad alcuni mesi di distanza dalla mod Levitation che ha aggiunto 4 ore di gameplay inedito per Half-Life Alyx, ecco che gli amanti dell'esperienza in Realtà Virtuale di Valve possono avventurarsi con un nuovo contenuto fanmade dedicato al titolo.

Polygrove, level designer e artista presso Annapurna, ha rilasciato un mod gratuita delle dimensioni di un DLC per Half-Life: Alyx, intitolato Re-Education. Questa mod presenta una campagna di media durata che durerà da 30 minuti a un'ora di contenuti.

Secondo la descrizione fornita da Polygrove, Re-Education presenta un gameplay standard in stile Half-Life Alyx con un focus su un ritmo più lento e una narrazione ambientale. I giocatori potranno cercare ed esplorare, ed il loro obiettivo primario sarà quello di fare ritorno al treno sani e salvi. Il contenuto fanmade è disponibile tramite Steam Workshop e potete mettere in download seguendo questo collegamento, in caso siate interessati a provarlo con mano. Se invece preferite dare un semplice sguardo alla mod di Polygrove, potete gustarvi il trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Stando ai leak emersi nel 2022, Half-Life Alyx sarà pubblicato su PlayStation VR 2 nel corso di quest'anno, ma ad oggi non ci sono stati annunci ufficiali da parte di Valve e Sony.