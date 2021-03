Half-Life Alyx rilancia la serie: è la fine del 'limbo narrativo', la promessa di Valve

Il lancio di Half-Life: Alyx ha trainato le vendite dei visori VR sin dal suo annuncio, portando per la prima volta la leggendaria saga di Valve nel mondo della Realtà Virtuale.

L'avventura di Halyx si è collocata con efficacia all'interno dell'immaginario edificato negli anni dal colosso videoludico. Ricco di contenuti, Half-Life: Alyx è un capitolo principale dell'IP a tutti gli effetti, nonostante la sua presenza esclusiva nel mercato VR. Nel raccontare il processo di sviluppo, Robin Walker, project lead per il titolo, ha di recente ribadito la cura che il team ha riservato al gioco, e in particolare alla stesura del finale. Senza entrare nei dettagli, quest'ultimo si è infatti infine rivelato essere un tassello fondamentale nella saga di Half-Life.



Anche per questa ragione, Robin Walker ha voluto rassicurare i fan sul futuro dell'IP: "Ci era chiaro che Half-Life: Alyx dovesse essere qualcosa di rilevante. - ha affermato il project lead Valve - La storia non poteva essere qualcosa che si potesse semplicemente ignorare per passare a qualsiasi cosa costruiremo in futuro. Sapevamo inoltre che i fan di Half-Life sono rimasti bloccati in una sorta di limbo narrativo per un lungo periodo, e volevamo che questo cambiasse".



Al momento, Valve non ha annunciato nuovi titoli per la saga, ma molti degli sviluppatori di Half-Life Alyx vorrebbero ora lavorare ad un Half-Life 3.