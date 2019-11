Half-Life Alyx: il ritorno di Valve, la storia e le compatibilità del gioco

A pochi minuti di distanza dall'annuncio ufficiale di Half-Life: Alyx e dalla pubblicazione del trailer, grazie ad un'intervista concessa ai colleghi di The Verge iniziano ad emergere le prime informazioni sul nuovo titolo VR di Valve e sul ritorno di una delle IP più amate di tutti i tempi.

Innanzi tutto Half-Life: Alyx sarà ambientato all'indomani dell'invasione della Terra da parte dei Combine, appena prima del ritorno di Gordon Freeman in Half-Life 2. Valve consiglia addirittura di giocare il secondo capitolo della serie prima di avventurarsi nel nuovo gioco "per ragioni che diventeranno chiare man mano che si avanza". Non sarà quindi una side-story e non ci saranno episodi: Half-Life: Alyx è la parte successiva di Half-Life e, secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, avrà la stessa lunghezza di Half-Life 2.

Valve ha inoltre confermato che Alyx segna il ritorno della software house nell'universo di Half-Life e che probabilmente ci saranno ulteriori novità. Durante lo sviluppo del nuovo titolo VR infatti, i ragazzi di Valve affermano di aver scoperto nuovi modi di raccontare storie e di far vivere esperienze che in passato non erano possibili. Ovviamente molto dipenderà dal successo di Half-Life: Alyx ma l'entusiasmo nello studio sembra alto.

Infine, Valve ha confermato che il titolo sarà un'esclusiva per VR ma sarà possibile giocarlo con diversi sistemi tra cui Valve Index, HRC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality. Insomma, Half-Life: Alyx sarà compatibile con molti dei sistemi in commercio. Vi terremo aggiornati sui nuovi sviluppi, in attesa di marzo 2020, periodo di uscita di Half-Life: Alyx.