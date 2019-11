Half-Life Alyx: seguite con noi il reveal in diretta su Twitch dalle 18:30

È tutto vero, stiamo finalmente per assistere al reveal di un nuovo capitolo di Half-Life. Della possibilità di un nuovo gioco della saga si discute da anni, ed i meme e le battutine a riguardo si sono sprecati nel corso degli anni. C'è chi crede che semplicemente a Gabe Newell non piaccia il numero 3, ed infatti il gioco ha un altro nome.

Non si parla infatti di Half-Life 3, ma di Half-Life Alyx, che si pensava potesse essere annunciato dal palco dei Game Awards 2019, ma che invece godrà di un palcoscenico tutto suo.

Half-Life Alyx dovrebbe utilizzare in qualche modo la tecnologia della realtà virtuale, ma purtroppo Valve a parte questo non ha voluto diffondere altri indizi. Per saperne di più dovremo dunque attendere ancora qualche ora, quando il gioco sarà presentato ufficialmente.

Ma c'è di più: l'evento lo potrete seguire in diretta con noi. Collegatevi al nostro canale Twitch a partire dalle 18:30 di stasera, e commenteremo insieme la presentazione di questo atteso e mistersioso Half-Life Alyx.

Puntate le sveglie, dunque, perché l'appuntamento è davvero di quelli da non perdere. Siete pronti a scoprire cosa ha in mente Valve per ravvivare questa storica saga? Vi aspettiamo alle 18:30 sul canale Twitch di Everyeye.it.