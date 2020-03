Half-Life Alyx: gli spettatori su Twitch superano di gran lunga i giocatori su Steam

Nel corso del pomeriggio di oggi ha finalmente fatto il proprio debutto su Steam Half-Life: Alyx, il nuovo titolo della serie Valve il cui numero di spettatori su Twitch sta facendo riflettere.

Dando infatti un'occhiata ai numeri, è possibile notare come il quantitativo di giocatori attivi su Steam sia davvero minimo se paragonato a quanti utenti stanno ora osservando qualcuno che lo gioca in diretta streaming su Twitch. Mentre stiamo scrivendo questa notizia ci sono 271.692 spettatori su Twitch che guardano Half-Life: Alyx, invece sono solo 38.427 i giocatori che stanno giocando in prima persona al titolo sui server di Steam (il picco massimo di utenti connessi registrato oggi è di 42.858). Trattandosi di un titolo single player e non del solito multiplayer online, questa disparità mette ancora una volta in evidenza come siano davvero in pochissimi a disporre dell'hardware necessario a far girare Half-Life: Alyx, il quale nonostante la calorosa accoglienza da parte della critica internazionale si ritrova ad essere un gioco per pochi.

Vi ricordiamo che per poter giocare Half-Life: Alyx è necessario disporre non solo di una macchina piuttosto performante ma anche di un costoso caschetto per la realtà virtuale tra quelli Microsoft, Valve, HTC o Oculus.