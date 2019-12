Half-Life Alyx, struttura, armi e gameplay: nuovi dettagli condivisi da Valve

La saga di Half-Life si prepara a fare finalmente ritorno sul mercato videoludico, con un nuovo capitolo pensato appositamente per la realtà virtuale: Half-Life: Alyx.

Il titolo sarà ambientato a cavallo tra gli eventi protagonisti di Half-Life e Half-Life 2 e vedrà i giocatori vestire i panni di Alyx Vance. In attesa che vengano condivise nuove informazioni, ricordiamo infatti che Half-Life: Alyx sarà ai The Game Awards 2019, la redazione di The Verge ha avuto modo di discorrere con uno dei programmatori Valve al lavoro sula produzione. Tramite una breve intervista, Robin Walker ha condiviso con la testata alcuni interessanti dettagli legati a specifici aspetti del gioco VR.

"Questa è un'esperienza Half-Life tradizionale, quindi si tratta sostanzialmente di un viaggio in un'unica direzione", ha specificato quest'ultimo, evidenziando come uno degli elementi chiave della saga sia sempre stato rappresentato dalla capacità degli sviluppatori di creare un "percorso creato in maniera meticolosa, in cui ogni spazio è il risultato delle riflessioni di un team di persone su ciò che contiene e sul perché è interessante". In Half-Life: Alyx, i giocatori dovranno interagire con le armi tramite le proprie mani. In particolare, riporta Walker, una delle prime cose che si apprenderà sarà la procedura necessaria per ricaricare un'arma da fuoco. Il programmatore ha inoltre confermato che, al momento, il team non sta pensando di introdurre modalità multiplayer.



