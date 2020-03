Half-Life Alyx: il team di Valve è al lavoro per pubblicare l'editor dei livelli

L'uscita di Half-Life: Alyx ha segnato l'ingresso dei titoli tripla A nel mondo della realtà virtuale riscuotendo un grande successo di pubblico e critica. Uno dei grandi difetti attribuiti al titolo è però la mancanza di un editor dei livelli, elemento sul quale lo studio sta focalizzando le propri attenzioni.

L'editor dei livelli di Half-Life: Alyx infatti sarebbe dovuto rientrare nell'offerta iniziale del gioco, sin dal lancio avvenuto lo scorso 23 Marzo. Jake Brodkin, sviluppatore del titolo, è intervenuto a tal proposito in una discussione su ResetEra, scusandosi per la mancanza di chiarezza da parte di Valve e fornendo alcune informazioni sul tema: "L'editor dei livelli è al centro dell'attenzione del team ora che il gioco è finito. Presto saranno disponibili nuove informazioni, ma ci stiamo lavorando. Purtroppo non ho una data specifica ma sono sicuro che presto ci saranno delle comunicazioni. Gran parte della scorsa settimana è stata spesa per la patch post-lancio e per il supporto tecnico".

Insomma, l'editor dei livelli per Alyx è ancora nei piani di Valve e potrebbe arrivare presto, aprendo la strada a nuovi contenuti basati sulla forza creativa della community. Intanto i modder si stanno dando da fare e tra le varie proposte spicca quella che rende fruibile Half-Life: Alyx senza l'utilizzo di un headset VR. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la recensione di Half-Life: Alyx è disponibile sulle pagine di Everyeye.