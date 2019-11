Half-Life:Alyx è ufficiale, la conferma di Valve! Ecco quando sarà presentato

La lunghissima attesa dei fan di Half-Life per il ritorno della serie sul mercato videoludico sta per avere fine. I vertici di Valve hanno infatti scelto di rompere ogni indugio: ecco i dettagli!

Nel corso degli ultimi giorni avevano trovato diffusione i primi rumor relativi ad un nuovo gioco dedicato all'IP, dal titolo titolo di Half-Life:Alyx e sviluppato per la realtà virtuale. Ebbene, tramite il proprio account Twitter ufficiale, Valve ha annunciato che il gioco esiste e sarà presentato prestissimo. Half-Life:Alyx è effettivamente il titolo ufficiale della produzione, che sfrutterà come ipotizzato la tecnologia della Realtà Virtuale.



Inizialmente ipotizzato come possibile annuncio parte del programma dei The Game Awards 2019, il gioco sarà invece presentato al pubblico da un palco differente. Come potete verificare nel Tweet disponibile direttamente in calce a questa news, il reveal del titolo ha già una data ufficiale. Valve ha fissato l'appuntamento per questo giovedì 21 novembre alle ore 10 AM Pacific Time. Siete pronti a scoprire che cos'ha in serbo Valve per il ritorno di questa storica saga?



Nessun altro indizio è stato ad ora offerto dalla compagnia su quelle che saranno le caratteristiche del gioco: per saperne di più, tuttavia, l'attesa, come detto, sarà davvero molto breve.