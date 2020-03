Half-Life Alyx: Valve analizza le meccaniche di sviluppo e i collegamenti con Half-Life 2

La prossima uscita di Half-Life: Alyx segna il ritorno della serie dopo tredici anni, nonché il debutto di Valve nella realtà virtuale. Intervistato da Game Informer, Robin Walker di Valve ha analizzato lo sviluppo dell'idea di un gioco VR per Half-Life e il relativo processo di produzione.

Come ha affermato lo stesso Walker: "Il nostro lavoro sui prototipi di questo progetto è iniziato semplicemente portando i sistemi e le risorse di Half-Life 2 in VR. È stato un percorso molto rapido per avviare l'esplorazione delle meccaniche profonde e farle girare nell'engine. Ma, come si è scoperto, il set di meccaniche di Half-Life era sorprendentemente naturale per la realtà virtuale, anche prima che fosse svolto il lavoro necessario per integrale nel medium". Walker ha poi continuato rivelando che molti degli elementi classici degli sparatutto in prima persona finiscono per "rendere una sensazione davvero unica nella realtà virtuale" ma che le modifiche al design e alle meccaniche tradizionali di Half-Life sono state necessarie per mettere a punto Alyx.

In un altro interessante passaggio, Walker ha poi concluso: "In questo gioco ci sono molte cose che i giocatori di Half-Life capiranno profondamente sin dall'inizio, ma li vivranno in un contesto radicalmente nuovo, come abbiamo fatto noi". Approfondendo la storia di Alyx gli sviluppatori non hanno escluso la possibilità di vedere Half-Life 3. Negli scorsi giorni poi, Valve ha pubblicato ben tre nuovi gameplay per Half-Life: Alyx.