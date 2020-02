Half-Life Alyx: Valve ne annuncia la data d'uscita ufficiale

A distanza di qualche settimana dall'annuncio ufficiale, Valve ha finalmente svelato al pubblico il giorno in cui sarà possibile iniziare a giocare all'attesissimo Half-Life: Alyx.

Il gioco arriverà in esclusiva su Steam a partire dal prossimo 23 marzo 2020 al prezzo di 49,99 euro. Chiunque decida di effettuare il preorder sulla piattaforma di distribuzione digitale targata Valve avrà inoltre uno sconto del 10% e potrà aggiungere il gioco alla propria libreria digitale al prezzo di 44,99 euro.

Vi ricordiamo che il gioco può essere giocato solo ed esclusivamente dai possessori di un caschetto per la realtà virtuale e, per vostra fortuna, sono in moltissimi i modelli supportati. Sulla pagina ufficiale Steam del gioco è possibile leggere che tra i visori compatibili con Half-Life: Alyx ci sono anche: Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Quest (su PC tramite Link) e Windows Mixed Reality. Acquistando uno dei costosissimi visori Valve Index riceverete inoltre una copia digitale del gioco in regalo.

Sapevate che grazie all'annuncio di Half-Life: Alyx il visore Valve Index è sold out in quasi tutto il mondo? Pare inoltre che la longevità di Half-Life: Alyx sia paragonabile a quella del secondo capitolo.