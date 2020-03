Half-Life Alyx: Valve non ne esclude l'arrivo su PlayStation VR

Manca ormai davvero poco all'arrivo su Steam di Half-Life: Alyx, il nuovo spin-off della serie Valve che potrà essere giocato solo dai possessori di un costoso caschetto per la realtà virtuale. Sono in molti però a chiedersi se il gioco arriverà mai sulla console Sony, dal momento che è PlayStation VR il visore più diffuso al momento.

A dare una risposta ai numerosi appassionati in attesa di novità è stato il designer del gioco Greg Coomer, il quale ha dichiarato che:

"Inizialmente Half-Life: Alyx sarà disponibile esclusivamente su SteamVR. Riteniamo che Sony abbia avuto un grande successo grazie alla sua realtà virtuale e sappiamo molto bene che gli utenti PlayStation non vedono l'ora di mettere le mani sul nuovo capitolo di Half-Life."

In ogni caso al momento non è in sviluppo alcuna versione per PlayStation VR del gioco poiché l'azienda è focalizzata sulla pubblicazione della versione PC, nonostante non siano ancora state prese delle decisioni per ciò che avverrà in futuro. Non è quindi da escludere che, vista l'incredibile qualità del comparto tecnico del gioco, Valve decida di attendere l'uscita di PlayStation 5 e del nuovo PlayStation VR 2, recentemente oggetto di leak grazie ad un brevetto che ne mostra i particolari controller.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà su Steam il prossimo 23 marzo 2020 e sarà gratuito per tutti i possessori del visore Valve Index. Sulle nostre pagine trovate tutti gli ultimi filmati di gameplay di Half-Life: Alyx.