Half-Life Alyx Video Anteprima: la serie Valve torna e abbraccia la Realtà Virtuale

A sorpresa, Valve ha annunciato il ritorno della serie Half-Life con Half-Life Alyx, gioco per dispositivi VR (HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality) ambientato tra i fatti narrati tra Half-Life e Half-Life 2. In attesa dell'uscita (prevista per marzo 2020) diamo una prima occhiata ad Alyx!

L'azienda di Gabe Newell ha dunque messo fine ad anni di meme e battutine varie sull'arrivo del gioco, confermando un gioco che, pur non essendo l'Half-Life 3 tanto atteso dai fan, rappresenta comunque un graditissimo ritorno per la saga, e potrebbe anche non essere l'unico.

Come dichiarato da alcuni degli sviluppatori infatti, se i risultati ottenuti dal gioco fossero positivi in termini di vendite, Valve avrebbe intenzione di continuare a lavorare nuovamente su Half-Life, che dunque potrebbe avere un futuro ben definito dopo quasi tredici anni di pausa.

Proprio per via del lungo stop inoltre, Valve ha annunciato un grosso recast per quanto riguarda i doppiatori di Half-Life: Alyx. Già la protagonista Alyx infatti, non sarà più doppiata dalla stessa attrice dei capitoli originali, perché gli sviluppatori hanno ritenuto di aver bisogno di una voce più giovane, trattandosi peraltro di un prequel.

Ma bando alle ciance e lasciamo parlare il nostro video. Date un'occhiata e diteci cosa vi aspettate da Half-Life: Alyx.