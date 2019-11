Half-Life Alyx: il visore Valve Index tra i più venduti su Steam a poche ore dall'annuncio

Nonostante l'elevatissimo prezzo di una periferica come il Valve Index, visore per la realtà virtuale sviluppato dalla stessa azienda che ha creato Steam, le vendite del prodotto hanno raggiunto un incredibile picco grazie al recente annuncio di Half-Life: Alyx.

Il titolo, che potrà essere giocato esclusivamente su PC dai possessori di un caschetto per la realtà virtuale tra quelli proposti da HTC, Valve, Oculus o Microsoft ha infatti permesso ad un accessorio adatto alle tasche di pochi di attirare un gran numero di utenti, interessati al nuovo capitolo della serie che da anni sta facendo soffrire i fan per la lunga assenza dalle scene. A rendere ancora più appetibile il visore Valve, che vi ricordiamo viene venduto alla "modica" cifra di 1.079 euro su Steam, è il fatto che l'azienda abbia lasciato intendere di voler proseguire con la serie Half-Life e che la realtà virtuale sarà alla base dei prossimi capitoli. Insomma, per giocare ad Half-Life 3 sarà necessario avere in casa uno di questi costosi accessori e molti si stanno preparando.

Nel caso in cui vi fosse sfuggito, Half-Life Alyx arriverà il prossimo marzo 2020 solo su Steam e sarà gratuito per i possessori di Valve Index.