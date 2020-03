Half-Life Alyx senza VR: disponibile la mod che consente di giocarlo senza Realtà Virtuale

Era solo questione di tempo; a pochi giorni dal lancio di Half-Life Alyx, dalla scena dei modder del kolossal VR di Valve arriva il primo tool gratuito che consente agli appassionati dell'epopea sci-fi di giocare l'ultimo capitolo della serie di Half Life senza alcun visore per la Realtà Virtuale.

Il modder Icedwhisper e il collettivo di programmatori amatoriali che gestisce il canale YouTube di Unreal Academy hanno confezionato un video che descrive i passaggi da effettuare per giocare Half-Life Alyx su PC senza l'ausilio di visori VR ma solo tramite la semplice accoppiata rappresentata da mouse e tastiera.

Il sistema escogitato dai modder prevede l'immissione di una particolare riga di codice all'interno del titolo: per avere accesso alla funzione non-VR di Half-Life Alyx, bisogna estrarre i file della mod nella cartella principale del gioco e rinominare il file eseguibile del kolossal sci-fi aggiungendo al suo percorso di destinazione il codice "-Novr -console -nocrashdialog -retail -allowdebug -vconport 29000 -vcon -dev -w 1920 -h 1080 -sv_autojump 1".

Una volta compiuti tutti i passaggi delineati dai modder, è possibile "liberarsi" dei visori per la Realtà Virtuale e immergersi nelle atmosfere distopiche di HL Alyx tramite mouse e tastiera, a patto ovviamente di scendere a compromessi con le sensibili limitazioni legate al sistema di movimento, combattimento e interazione con gli scenari 3D del gioco. In attesa di assistere alla pubblicazione di mod ancora più raffinate per la modalità non-VR dell'ultima fatica digitale di Valve, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Half-Life Alyx.