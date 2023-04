Half-Life Alyx senza VR: parte l'Early Access della mod gratuita

Mentre prosegue il lavoro di SoMNst sulla mod premium di Half-Life Alyx senza VR, il programmatore indipendente GB_2 informa la community di aver dato il via alla fase Early Access della sua mod gratuita che promette di farci giocare la campagna di Half-Life Alyx senza inforcare alcun visore per la Realtà Virtuale.

Rispetto all'opera portata avanti da SoMNst, l'espansione fan made di GB_2 ha il doppio pregio di essere facilmente installabile su PC e, appunto, di essere completamente gratuita. Nella sua versione attuale, la mod Half-Life Alyx NoVR garantisce l'accesso a tutte le attività della campagna principale fino al Capitolo 7.

La mod stravolge le complesse dinamiche di interazione ambientale, l'interfaccia, i movimenti e il sistema di combattimento per adattarli al nuovo contesto non-VR: basta dare un'occhiata al video dimostrativo confezionato dallo sviluppatore amatoriale per farci un'idea del lavoro portato avanti da GB_2 per coronare il suo sogno di 'trasporre su monitor' l'eccezionale esperienza restituita dal kolossal di Valve sui visori in Realtà Virtuale.

Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link alla pagina di ModDB dalla quale poter scaricare gratuitamente la versione in anteprima della mod di Half-Life Alyx che consente di giocarlo senza l'ausilio di visori per la Realtà Virtuale. Ma prima, eccovi la nostra recensione di Half-Life Alyx, il capolavoro VR di Valve.