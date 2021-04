Half-Life Alyx senza VR: grandi progressi per la Mod dedicata

Mentre ci si interroga sul possibile avvio dei lavori su di un sequel di Half-Life: Alyx, la community videoludica continua ad apprezzare la produzione di Mod dedicate al titolo.

Sono infatti molti gli appassionati Modder ancora al lavoro sulla apprezzata produzione di casa Valve, pronti ad introdurre le più disperate modifiche nell'esclusiva PC. In particolare, tra gli obiettivi più comuni, troviamo la volontà di trasformare Half-Life: Alyx in un gioco fruibile anche da coloro che non possiedono dispositivi per la Realtà Virtuale. Per soddisfare questa esigenza, sono molti i Modder che si sono cimentati con l'ultimo capitolo dell'amatissima saga.

Tra questi ultimi, troviamo l'utente attivo su YouTube come "SoMNst". Da tempo, quest'ultimo è infatti al lavoro su di una Mod volta a trasformare Half-Life: Alyx in un gioco perfettamente fruibile anche senza VR. Di recente, il giocatore appassionato ha pubblicato un nuovo video in cui aggiorna la community sugli ultimi progressi compiuti. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato illustra le nuove animazioni, numerosi miglioramenti alla visuale e diversi cambiamenti alla velocità della protagonista e degli avversari.



Nel frattempo, i fan della saga possono mantenersi cautamente ottimisti sul futuro della stessa. In seguito al successo di Half-Life: Alyx, Valve ha infatti promesso di non voler riportare Half-Life in un limbo narrativo.