Half-Life Alyx senza VR, la Mod fa progressi: ecco il nuovo video gameplay

Titolo che ha segnato il ritorno della serie Half-Life, l'epopea VR di Valve è al centro di un'ampia serie di progetti avviati dalla community di videogiocatori.

Accanto agli appassionati che stanno realizzando una ricca campagna narrativa fan made per Half-Life: Alyx, troviamo ad esempio numerosi sforzi volti a rendere il gioco fruibile anche senza il ricorso alla Realtà Virtuale. Su questo fronte, è particolarmente attivo il Modder noto in rete come SoMNst, che ormai da diverso tempo lavora ad una No VR Mod destinata al capolavoro Valve.

Alcune settimane fa, l'appassionato ha pubblicato un nuovo video gameplay volto ad illustrare gli ultimi progressi realizzati per la sua Mod. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato offre uno scorcio sul processo di trasformazione dell'esperienza di Half-Life: Alyx attuato dal giocatore. Con un miglioramento del sistema di interazione ambientale e l'aggiunta di ulteriori armi, il lavoro svolto da SoMNst non conosce sosta. Cosa ve ne pare dei progressi ottenuti sin qui dal content creator?



Nel frattempo, restano ancora senza seguito le promesse di Valve di non tornare ad abbandonare la serie dopo la sua escursione nel mondo VR. In parallelo, non trovano però pace le indiscrezioni che vorrebbero Half-Life 3 in fase di studio da parte della software house.