Half-Life Alyx senza VR: al via i primi test da parte della community PC

La strada scelta dalla serie Half-Life per fare il suo trionfale ritorno sulle scene è stata quella dell'approdo esclusivo su tecnologie pensate per la Realtà Virtuale.

Come noto, infatti, Half-Life: Alyx, gioco che si colloca tra primo e secondo capitolo della saga Valve, può essere vissuto solamente dagli utenti in possesso di Valve Index, HTC Vive, Oculus o Windows Mixed Reality. Una scelta che, vista la relativa limitata diffusione di questi dispositivi, ha generato un parziale malcontento nella community di appassionati. Sul tema si è recentemente espresso Robin Walker, sviluppatore Valve che ha evidenziato come probabilmente un Half-Life Alyx senza VR sarà creato dai giocatori tramite Mod.

Ebbene, trascorso pochissimo tempo dalle sue parole, i primi test da parte della community PC hanno iniziato a circolare in rete. In particolare, Tyler McVicker, noto appassionato della serie Half-Life, ha mostrato in diretta Twitch un primo risultato, in grado di consentire al pubblico di cimentarsi in Half-Life Alyx esclusivamente tramite utilizzo di mouse e tastiera. Direttamente in calce a questa news, potete visionare una breve clip video che immortala la sequenza mostrata dall'utente. Una Mod, in definitiva, potrebbe essere non lontana: se mai il contenuto dovesse vedere la luce, ha sottolineato Walker, sarà probabilmente la prova definitiva che convincerà i fan delle motivazioni per cui Valve hanno limitato il gioco all'immersività del VR.



Per tutti i dettagli sul ritorno di Valve, vi rimandiamo alla recensione di Half-Life: Alyx realizzata dal nostro Giuseppe Arace.