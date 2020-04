Half-Life Alyx senza VR: l'ultima mod adatta tutti i controlli su mouse e tastiera

Non soddisfatto dei risultati ottenuti dagli autori della prima mod di Half-Life Alyx senza VR, il programmatore dilettante R57zone sta creando un tool che consente agli appassionati del kolossal sci-fi di Valve di accedere a tutte le sue funzioni di gioco pur essendo sprovvisti di un visore per la Realtà Virtuale.

L'intento dichiarato del modder, infatti, non è semplicemente quello di permettere agli utenti di curiosare tra le ambientazioni digitali di HL Alyx: R57zone punta infatti a rendere il titolo interamente giocabile con mouse e tastiera, senza alcuna limitazione di sorta per quelle azioni più complesse si appoggiano alle funzionalità motion tracking dei moderni controller VR e dei visori più evoluti.

Il video esplicativo realizzato dal modder ci permette di ammirare alcune delle attività di gameplay riadattate su mouse e tastiera, come la possibilità di raccogliere e tirare gli oggetti, la funzione di ricarica delle armi e l'interazione con gli elementi dello scenario digitale.

Data l'innegabile complessità del lavoro da svolgere per slegare tutti i comandi originari del capolavoro di Valve dal suo originario ambiente VR, l'autore di questo progetto ha ritenuto opportuno lanciare una campagna in crowdfunding su Patreon e consentire il download delle versioni preliminari di questa mod solo ai suoi baker, salvo poi provvedere alla sua diffusione in via del tutto gratuita una volta raggiunta la "versione 1.0". Prima di lasciarvi al video del modder, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete approfondire la conoscenza dell'ultima fatica VR di Valve leggendo la nostra recensione di Half-Life Alyx.