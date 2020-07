Half Life Alyx: prima del titolo VR Valve ha cancellato alcuni giochi, incluso Half-Life 3

Nell'ultimo episodio della serie The Final Hour of Half-Life: Alyx, il giornalista e showman Geoff Keighley ha svelato alcuni dettagli sulla creazione del gioco e sui progetti legati ad Half-Life cancellati da Valve.

Durante lo show (che trovate qui) infatti Geoff Keighley ha rivelato che almeno cinque giochi collegati ad Half-Life (non tutti menzionati in maniera specifica) sono stati cancellati da Valve tra la fine dell'Episodio 2 e Alyx. Tra i vari progetti il più roboante è quello che internamente veniva definito come Half-Life 3.

Creato con il Source 2 engine e ispirato al gameplay di Left 4 Dead, il progetto conosciuto come Half-Life 3 avrebbe usato una struttura procedurale con l'inserto di alcuni momenti della storia appositamente scritti. Per fare un esempio, il gioco avrebbe dovuto generare un edificio ed un obbiettivo (del tipo: salva un prigioniero) per poi creare i vari nemici e diversi possibili percorsi. In questo modo ogni sessione sarebbe stata differente. Il team aveva persino scansionato Frank Sheldon, l'attore utilizzato per la serie G-Man. A quanto pare l'incompiutezza del motore grafico e la difficoltà di realizzazione ha di fatto segnato la cancellazione del progetto dopo appena un anno, tra il 2013 e il 2014.

Per quanto riguarda i progetti futuri, Keighley ha dichiarato che Valve vorrebbe lavorare su un nuovo Half-Life, questa volta non per il VR. Lo stesso Phil Co di Valve ha spiegato che dopo Half-Life: Alyx "il team non ha più paura di Half-Life". Non resta che attendere ulteriori sviluppi.