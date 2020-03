Half-Life Alyx senza VR: Valve è convinta che qualche giocatore lo realizzerà

Il ritorno di Half-Life sulla scena videoludica ha entusiasmato il pubblico di appassionati, che attendeva un nuovo capitolo della saga Valve ormai da molti anni.

Il ritorno in azione dell'amato immaginario è stato pensato appositamente per la Realtà Virtuale, tanto che il nuovo Half-Life: Alyx può essere giocato esclusivamente tramite visore. La relativamente ridotta diffusione della tecnologia ha portato molti spettatori a seguire Half-Life: Alyw su Twitch. Ma è possibile che ad un certo punto una Mod creata dalla community renda il titolo giocabile semplicemente tramite mouse e tastiera? La redazione di Polygon ha recentemente avuto modo di porre questa domanda a Robin Walker, sviluppatore presso Valve. La risposta di quest'ultimo è stata decisamente interessante.

Dopo aver ammesso che questo evento è effettivamente una possibilità, pur senza per questo volerlo incoraggiare, ha evidenziato come il risultato potrebbe essere la dimostrazione definitiva del perché Valve ha ritenuto opportuno pubblicare Half-Life:Alyx esclusivamente in VR. "Ci sono persone del team che sono preoccupate. - ha spiegato - Personalmente non lo sono affatto. Dimostrerà chiaramente alle persone il perché lo abbiamo fatto in VR. Sarà un modo molto strano di vedere tutte le cose che abbiamo creato per il movimento in VR. Se le persone giocheranno [una versione con mouse e tastiera del gioco] e diranno di trovarlo altrettanto buono, questo mi insegnerà molto. Capirò di essere in errore, e che non abbiamo ottenuto tanto quanto pensavamo. e quando mi sbaglio mi piace saperlo".



