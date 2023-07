Un nuovo Half-Life annunciato alla Gamescom? Non ci sperate, è solo un errore

Sul sito della Gamescom è apparsa una scheda che sta facendo il giro dei social: nella sezione dedicata alle aziende espositrici trova spazio anche Valve (società che non ha mai partecipato alla fiera tedesca) con due prodotti: Steam e Half-Life.

Come emerso su Reddit però si tratta sicuramente di un errore e se è vero che Valve potrebbe essere presente in maniera indiretta all'evento, è altrettanto vero che sicuramente non annuncerà nessun gioco di Half-Life in questa occasione.

La scheda dell'azienda riporta i riferimenti della compagnia oltre ai due tag Half-Life e Steam ma probabilmente si tratta di due campi compilati in automatico solamente per associare la scheda ad un tag ben preciso nell'archivio e non è assolutamente indice dell'annuncio di un nuovo gioco di Half-Life.

Non avrebbe senso per Valve annunciare Half-Life 3, un nuovo Half-Life o magari il porting di Half-Life Alyx per PlayStation VR2 alla Gamescom, una fiera che negli ultimi anni ha perso gran parte del suo potere mediatico, esattamente come accaduto all'E3 di Los Angeles.

Ovviamente saremo ben lieti di essere smentiti e stupiti dai fatti, ma non trattenete il fiato perché le probabilmente che Valve possa annunciare un nuovo gioco di Half-Life entro breve sono davvero molto remote.