Half-Life, ecco l'annuncio che tutti attendevano: grosse novità con l'update del 25° anno

Circa una settimana fa vi abbiamo parlato dei frequenti aggiornamenti per Half-Life che hanno fatto pensare ad un annuncio imminente per il 25esimo anniversario della grande produzione targata Valve. Ebbene, dopo aver atteso alcuni giorni, sono sopraggiunte tantissime novità da Steam: Half-Life è gratis per tutti, ma non soltanto.

Dopo aver reso Half-Life disponibile al download gratis anche in Italia per Steam, il team ha rilasciato un aggiornamento dedicato al 25esimo anniversario che introduce la verifica di Half-Life per Steam Deck, Half-Life Uplink giocabile attraverso il menu "Nuova Partita" e ben altro. Alle diverse funzionalità introdotte con l'update di cui sopra corrispondono anche diverse migliorie, ma siete curiosi di saperne di più nel dettaglio? Qui a seguire trovate un elenco parziale delle patch notes:

Aggiunta la demo originale standalone di Half-Life, "Half-Life: Uplink", giocabile attraverso l'apposita sezione nel menu del titolo;

Aggiunte quattro nuove mappe Half-Life Deathmatch;

Introdotte tre vecchie mappe precedentemente disponibili solo su Half-Life Further Data;

Disponibili nuovi modelli di giocatori in Half-Life Deathmatch;

Introdotto il supporto per Steam Networking, che consente una maggiore facilità di accesso alle funzionalità online;

Migliorata la fisica del lancio delle granate;

Migliorata la casualità dei punti di spawn iniziali in multiplayer;

Migliorato il controllo delle cariche delle valigette: il fuoco primario ora lancia sempre una nuova valigetta, mentre il fuoco secondario la fa sempre esplodere;

Risolti alcuni casi in cui il giocatore poteva rimanere bloccato nel passaggio di livello

Corretti alcuni casi in cui i personaggi interrompevano i dialoghi importanti con i loro "saluti";

Corretti gli angoli di visuale delle armi.;

Corretta l'impostazione di alcune barre ("pausable" e "sv_maxspeed") su valori errati quando si entra in una partita singleplayer dopo una partita multiplayer;

Corretta l'impostazione della mira automatica in singleplayer quando si entra in una partita multiplayer che non consente la mira automatica;

Corretto l'HUD della torcia che appare vuoto dopo il caricamento di una partita di salvataggio.

Corretto il suono errato dell'impatto dei proiettili per i PNG;

Corretto un arresto anomalo delle mod che visualizzano i keybind nell'interfaccia utente;

Corretto il fatto che le armi in singleplayer non si distacchino automaticamente quando sono esaurite (granate / snarks / satchels / ecc.);

Corretti alcuni exploit di buffer overflow;

Lo sfondo e i pulsanti del menu principale sono stati ridisegnati e ora scalano in base alla risoluzione dello schermo senza allungarsi, supportando layout di immagini di sfondo fino a 3840×1600;

L'HUD di gioco ora utilizza sprite di dimensioni doppie o triple quando si gioca a risoluzioni più elevate;

Le finestre di dialogo dell'interfaccia utente e i font di gioco ora scalano per migliorare la leggibilità a risoluzioni elevate;

La visualizzazione della tuta HEV nell'HUD di gioco è stata spostata a sinistra dello schermo e non cambia più posizione a risoluzioni maggiori;

Aggiunta l'impostazione "Abilita il filtraggio delle texture";

Aggiunta un'impostazione "Consenti campo visivo widescreen";

Riorganizzate tutte le schermate delle impostazioni per migliorare la leggibilità e supportare la navigazione con il controller;

Aggiornato il menu Pausa per tenere conto della modalità di gioco corrente;

Il menu della piattaforma Steam è stato rimosso;

Rimosso l'ormai superfluo "Qualità video bassa. Aiuta le schede video più lente".

E queste sono soltanto alcune delle numerosissime novità rilasciate per il 25esimo anniversario di Half-Life. Siete contenti delle migliorie apportate al gioco?