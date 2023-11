Half Life, annuncio imminente per il 25esimo anniversario? Ci sono frequenti aggiornamenti

Circa 25 anni fa, nel 1998, giunse nel mercato videoludico il progetto sparatutto in prima persona di Valve che ha fatto la storia dei videogiochi. Half Life continua ad essere spettacolare con la mod Ray Tracing disponibile da diversi mesi su PC, ma qualcosa si è mosso nelle retrovie: Half Life ha subito diversi aggiornamenti nell'ultimo periodo.

Se di per sé questa informazione è abbastanza sospetta, lo sono ancor di più le tempistiche: mancano circa nove giorni all'anniversario del gioco, e Half Life ha ricevuto un update alla build test proprio nella giornata di oggi. Essendovi il 25esimo anniversario a distanza di pochissimo tempo, il tutto ha portato a numerose perplessità e a tanti quesiti circa la possibilità che Valve possa essere alle prese con un progetto connesso al famoso titolo.

Eppure, mentre Half Life continua a rifarsi il look su PC con la mod Enriched anche a distanza di un anno, al momento non vi sono informazioni sulle possibili novità in arrivo. In ogni caso, novembre è ricco di grandi annunci provenienti dal mondo di Valve, come visto nella giornata di ieri 9 novembre con l'ufficializzazione di Steam Deck OLED. Che il ritorno in grande stile di Half Life possa in qualche misura concludere in grande stile gli importanti annunci della compagnia?