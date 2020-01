Half-Life Collection giocabile gratuitamente fino al lancio di Half-Life Alyx?

Mancano circa due mesi al lancio di Half-Life: Alyx, titolo in Realtà Virtuale che ci riporterà tra le mura di City 17 a quasi tredici anni dall'ultima volta. In vista di quest'evento, sembra che Valve si stia preparando non solo a pubblicare una Half-Life Collection, ma anche a renderla giocabile gratuitamente fino al lancio del summenzionato Alyx.

Non è ancora stato effettuato un annuncio ufficiale al riguardo, ma molti giocatori di Steam hanno ricevuto una notifica che li avverte della disponibilità di una raccolta denominata Half-Life Collection, che sarà proposta con la formula free-to-play fino alla pubblicazione di Half-Life Alyx, prevista per il mese di marzo. Nonostante manchi l'ufficialità, il messaggio sembra essere attendibile - sebbene sia stato pubblicato con evidente anticipo - dal momento che la notifica è stata ricevuta da utenti separati provenienti da differenti parti del mondo.

È molto probabile che Valve stia pensando di preparare la sua utenza al ritorno di Half-Life, che essendo rimasto lontano dalle scene per più di una decade potrebbe risultare sconosciuto ai giocatori delle ultime generazioni. Mentre vi scriviamo non sappiamo dirvi cosa sarà incluso in questa Half-Life Collection, ma ci aspettiamo di vedere quantomeno Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2: Episodio 1 e Half-Life 2: Episodio 2. Attualmente su Steam è reperibile Half-Life Complete, che oltre ai giochi appena menzionati include anche Team Fortress Classic, gli spin-off Blue Shift e Opposing Force, e la riedizione del primo capitolo con il motore grafico Source.

Tra pochi giorni su Steam partiranno i saldi per il Capodanno Lunare di Steam: e se Valve stesse aspettando questo evento per lanciare la Half-Life Collection in formato free-to-play?