Half-Life Alyx è finalmente disponibile, le prime recensioni sono eccellenti

Abbiamo dovuto attendere un bel po' di tempo in più del previsto, ma alla fine la saga di Half-Life si è arricchita con un nuovo capitolo. No, non è il terzo capotolo, bensì Half-Life Alyx, ma a giudicare dalle prime recensioni della critica internazionale non possiamo affatto lamentarci.

Half-Life Alyx è ora disponibile all'acquisto esclusivamente su Steam al prezzo di 49,99 euro. Il titolo è indirizzato alla Realtà Virtuale, e per essere fruito richiede obbligatoriamente un visore VR a scelta tra Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive e Windows Mixed Reality. L'avventura è ambientata prima del ritorno di Gordon Freeman avvenuto in Half-Life 2, e ha per protagonista una Alyx Vance diciannovenne impegnata nella lotta ai Combine con suo padre Eli.

Sono molte le testate internazionali che hanno già avuto modo di provare il gioco abbastanza a fondo da emettere un verdetto, e i primi voti raccolti da Metacritic sono a dir poco eccellenti. Half-Life Alyx vanta attualmente un Meta Score pari a 93, basato su 18 differenti recensioni. A saltare subito all'occhio sono i sei perfect score conquistati fino ad ora. Ecco una selezione delle valutazioni:

IGN USA - 10

Dualshockers - 10

VG247 - 10

VGC - 10

UploadVR - 10

Road to VR - 10

Worth Playing - 98

PC Gamer

USGamer 90

GamesRadar+ - 90

GameSpot - 90

Destructoid - 90

GamesBeat - 80

Cosa ne pensate? In attesa della nostra recensione - in arrivo nei prossimi giorni - vi consigliamo di leggere la recente anteprima di Half-Life Alyx curata dal nostro Giuseppe Arace.