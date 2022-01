Half-Life: i fan stanno per introdurre il supporto al Ray Tracing

Sebbene il primo Half-Life non riceva un aggiornamento ufficiale dal 2019, quando Valve ha pubblicato un update a sorpresa, i fan dello sparatutto continuano a lavorarci sopra per migliorarne la qualità visiva.

Un piccolo gruppo di modder ha sta infatti lavorando alla creazione di Half-Life: Ray Traced, una nuova versione dell'ormai storico shooter in prima persona targato Valve che vanta il pieno supporto al Ray Tracing, offrendo così un impatto visivo decisamente migliore rispetto alla versione originale grazie alla più realistica gestione dell'illuminazione. Come potete vedere nel teaser pubblicato su YouTube dai ragazzi che si stanno occupando dello sviluppo della mod, i lavori stanno procedendo molto bene e i risultati si possono notare sia sull'arma del dottor Freeman che sulle superfici degli ambienti. Al momento non si conosce quale sia la finestra di lancio della mod, ma stando a quanto dichiarato dai modder sarà possibile scaricare tutto il necessario in maniera completamente gratuita tramite la pagina ufficiale del progetto su GitHub.

Prima di lasciarvi al filmato di presentazione della mod e in attesa della sua pubblicazione ufficiale, vi ricordiamo che Valve ha cambiato in corsa Half-Life dopo aver giocato a GoldenEye 007 di Rare.