Half-Life, Gabe Newell non ama il realismo nei videogiochi: 'Non è divertente'

Lo scorso 19 novembre il leggendario Half-Life ha compiuto 25 anni e Valve ha celebrato l'anniversario attraverso un lungo video-documentario tutto incentrato sulla genesi dell'iconico FPS. E per l'occasione Gabe Newell ha rivelato interessanti dettagli anche sulla sua personale visione di videogioco.

Nel documentario Gabe Newell sostiene che è meglio rinviare i giochi anziché pubblicarli velocemente, ricordando che anche lo stesso Half-Life è andato incontro a un posticipo di un anno intero prima di vedere la luce nel novembre del 1998. Ha anche aggiunto di non essere mai stato un fan del realismo nei videogiochi, non ritenendolo un fattore capace di suscitare divertimento tra gli appassionati.

"Stai discutendo di revisioni del design e qualcuno se ne esce dicendo che qualcosa non è realistico. Allora tu gli chiedi di spiegarti cosa c'entra e perché il realismo dovrebbe essere interessante. Nella vita reale faccio la lista della spesa per sapere cosa comprare al supermercato e non ho mai pensato che il realismo fosse divertente in un gioco. Io gioco ai videogiochi per divertirmi", racconta Newell in un passaggio del documentario attorno al minuto 15:40 del documentario che trovare in cima a questa notizia.

Un parere, quello di Newell, che potrebbe essere fonte di interessanti discussioni tra chi sostiene che i videogiochi dovrebbero dare solo libero sfogo alla fantasia e pensare solo a divertire, e chi invece ritiene che il realismo sia un elemento fondamentale per rendere ancora più credibile ed immersivo il prodotto che abbiamo davanti ai nostri occhi: voi da che parte state?