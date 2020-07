Half-Life: gran parte del team adesso vuole lavorare ad un capitolo classico

Il nuovo episodio della rubrica The Final Hour dedicato ad Half-Life Alyx, curato come sempre da Geoff Keighley, ha fatto luce su alcuni retroscena dello sviluppo del gioco indirizzato alla Realtà Virtuale.

Abbiamo così scoperto che tra la fine di Half-Life 2: Episodio 2 e l'entrata in produzione di Alyx Valve ha cancellato almeno cinque giochi legati ad Half-Life, tra i quali figurerebbe anche il tanto atteso, e mai arrivato, terzo capitolo regolare. L'inchiesta di Keighley ha anche sondato l'umore degli sviluppatori. A quanto pare, in questo momento "privatamente, gran parte del team spera che il prossimo grande lavoro sia un Half-Life a tutto tondo, non progettato solo per la Realtà Virtuale bensì accessibile su tutte le piattaforme di gioco tradizionali".

Gli sviluppatori di Valve non sembrano essere intimoriti da una responsabilità così grande: "Non siamo più spaventati da Half-Life", ha affermato il designer Phil Co. Della stessa opinione anche il designer e programmatore Tejeev Kohli: "Passare da Half-Life Alyx al prossimo grande progetto, che sarà ancora più grande, è davvero emozionante".

Al momento non sappiamo cosa hanno in serbo per noi i vertici di Valve, ma siamo sicuri che a desiderare un nuovo capitolo regolare della serie non sono solamente gli sviluppatori.