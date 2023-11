Half-Life gratis, non l'avete ancora riscattato? Fate in fretta, manca poco tempo!

Come ormai tutti sanno, in occasione del venticinquesimo anniversario del primo capitolo dell'iconico brand videoludico di Valve, Half-Life è stato reso gratis per PC e scaricabile da tutti via Steam. La promozione, giunta anche in Italia con un po' di ritardo, è ancora attiva presso il client popolare nel mondo videoludico PC, ma non per molto.

Avete già riscattato Half-Life su Steam? No? Allora approfittatene finché siete in tempo: contemporaneamente all'annuncio delle grosse novità per Half-life con l'update del venticinquesimo anno di età della produzione, Valve ha specificato che sarà possibile aggiungere il gioco alla propria libreria digitale presso Steam per un lasso di tempo alquanto limitato. L'offerta durerà ancora per poco tempo, perciò è meglio riscattare il gioco prima che sia troppo tardi.

Half-Life sarà gratis entro e non oltre il 20 novembre alle ore 19:00 italiane; dunque, manca poco più di un giorno per scaricarlo senza costi aggiuntivi. Il titolo "giudicato 'gioco dell'anno' da più di cinquanta pubblicazioni" che unisce azione e avventure in un macro-progetto videoludico di fine anni '90 aspetta soltanto voi. I fan di Valve potranno gioire per la possibilità di recuperare o ripercorrere le tappe di un'avventura adrenalinica senza tempo. Half-Life ha compiuto venticinque anni proprio quest'oggi e, per festeggiare in grande stile, è possibile vivere un'esperienza action frenetica come quella confezionata da Valve senza spendere un centesimo.