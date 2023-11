Half-Life immortale: nuovo record di utenti su Steam per venticinquesimo anniversario

Valve sta festeggiando in grande i 25 anni di Half-Life, il suo intramontabile capolavoro pubblicato originariamente su PC il 19 novembre 1998. Per l'occasione la compagnia ha messo a disposizione il download del gioco gratuitamente a tutti gli utenti Steam, e gli effetti di questa mossa si fanno già sentire.

Il primo Half-Life ha infatti raggiunto un nuovo picco di giocatori attivi contemporaneamente per la prima volta dal lontano 2008, anno in cui venne introdotto su Steam il tracciamento di queste statistiche. Nello specifico sono stati 33.467 gli utenti alle prese con il leggendario FPS allo stesso momento. Indubbiamente l'anniversario e la disponibilità gratis dell'acclamato gioco (fino alle ore 19:00 italiane del 20 novembre 2023) hanno dato una nuova, grande spinta a questo grande classico rimasto ben impresso nella cuore e nella mente degli appassionati, ben felici di riscoprire nuovamente la prima avventura di Gordon Freeman.

Lo sviluppo dell'opera non è stata nemmeno così semplice, tra l'altro: proprio per festeggiare i 25 anni dalla prima pubblicazione, in un video-documentario Gabe Newell ha raccontato la genesi di Half-Life, spiegando come il titolo sia andato incontro anche ad un rinvio di un anno intero pur di esordire sul mercato in forma completa ed impeccabile. Il pensiero di Gabe Newell sulla questione è ben chiaro: meglio posticipare anziché pubblicare in fretta e furia un prodotto scadente. Ed eccoci qui, 25 anni dopo, a parlare ancora di Half-Life.