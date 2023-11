Half Life, un'offerta irrinunciabile: il primo capitolo dell'IP Valve è gratis per tutti!

Fino a pochi giorni fa, alla luce di alcuni aggiornamenti, vi sono stati dei sospetti circa un possibile annuncio imminente di Valve per il 25esimo anniversario di Half-Life. Sebbene non vi siano informazioni su possibili novità in tal senso, sono giunte altre informazioni importanti dalle pagine di Steam: Half Life è gratis per tutti!

Avete capito bene; il capitolo approdato sul mercato videoludico nel lontano 1998 è ora riscattabile per la propria libreria digitale. Ma fate attenzione: Half-Life è ottenibile senza costi aggiuntivi per un periodo di tempo limitato, come segnalato dalla scheda ufficiale del prodotto. Dall'iniziale costo di 8,19 euro, il client di Valve ha reso accessibile il gioco a chiunque per un arco temporale di pochi giorni.

Half-Life può essere riscattato fino al 20 novembre alle ore 19:00. Affrettatevi, dunque, ad aggiungere questa importante avventura videoludica nell'elenco di titoli in vostro possesso. Complice l'intervento della community, come visto nel caso della spettacolare mod Ray-Tracing di Half-Life disponibile su PC da inizio anno, il progetto sviluppato da Valve è ancora uno spettacolo per gli occhi a distanza di venticinque anni. Siete già in possesso di Half-Life? Se sì, siete intenzionati a rimettere piede nel mondo digitale di Valve in occasione dell'anniversario del gioco?