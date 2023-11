Half-Life, parla Gabe Newell: 'Meglio un rinvio che un gioco uscito in fretta e furia'

Il 19 novembre 2023 il leggendario Half-Life ha compiuto 25 anni: in quello stesso giorno del 1998 i giocatori PC facevano la conoscenza di Gordon Freeman e di uno degli FPS più rivoluzionari di sempre. E per celebrare l'anniversario Gabe Newell racconta alcuni retroscena sulla sua genesi.

Il co-fondatore di Valve spiega che il lavoro sull'iconico titolo non è stato semplice e, anzi, ci sono stati più intoppi lungo il percorso: inizialmente Half-Life sarebbe dovuto uscire nel 1997, ma lo sviluppo aveva accumulato ritardi consistenti e dunque si decise di posticipare di un anno intero il debutto sul mercato. "Dissi chiaramente che non lo avremmo pubblicato in queste condizioni", afferma Newell nel video-documentario sui 25 anni di Half-Life aggiungendo che, nonostante tutti gli sforzi di Valve, nessuno aveva intenzione di distribuire un prodotto con gravi lacune. Il dirigente ha quindi sottolineato che "un rinvio è giusto un breve periodo, se invece un gioco è una schifezza lo sarà per sempre".

Newell ha poi raccontato che Valve avrebbe potuto comunque trovare un compromesso per pubblicare regolarmente Half-Life nel 1997, tuttavia l'obiettivo del team è sempre stato offrire ai giocatori un prodotto completo e senza lacune sin dal giorno di lancio. Il resto è storia. E se anche voi volete festeggiare questo anniversario sbrigatevi a riscattare gratis Half-Life su Steam, avete tempo fino alle ore 19:00 italiane!