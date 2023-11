Half-Life per PC è gratis anche in Italia: sbrigatevi a scaricarlo su Steam!

Dopo essere stata lanciata negli Stati Uniti, arriva anche in Italia la promozione a dir poco irrinunciabile che consente a tutti gli utenti Steam di riscattare in via del tutto gratuita una copia PC di Half-Life.

L'offerta legata al capolavoro interattivo di Valve che ha dato origine alla serie culto con protagonista Gordon Freeman nasce per celebrare nel migliore dei modi i venticinque anni trascorsi dalla commercializzazione del titolo, avvenuta nell'ormai lontano 19 novembre del 1998.

Per l'occasione, il team di Valve manifesta tutta la sua riconoscenza per la community consentendo a tutti di integrare nella propria ludoteca una copia di Half-Life con tanto di 25th Anniversary Update, un aggiornamento che introduce delle impostazioni grafiche inedite, il supporto per controller e Steam Link e la Verifica Ufficiale di Steam Deck, oltre a contenuti inediti di Half-Life Upling e quattro nuove mappe multiplayer. L'update ripristina inoltre alcuni contenuti del titolo primigenio, come la grafica originale del menu iniziale e i primi prototipi delle build alpha.

Il termine ultimo per riscattare una copia gratis di Half-Life su PC è fissato per le ore 19:00 italiane di lunedì 20 novembre. Il nostro consiglio, di conseguenza, non può che essere quello di aderire al più presto alla promozione prima che sia troppo tardi: per farlo, vi basta accedere a Steam con le credenziali del vostro profilo e cliccare sul pulsante "Aggiungi all'Account" presente sulla pagina ufficiale di Half-Life (trovate il link in calce alla notizia). Qualora ve lo foste perso, qui potete scorrere l'elenco con i migliori videogiochi PC in sconto su Steam per il Black Friday.