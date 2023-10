Half-Life, qual è il migliore? La classifica della storica serie Valve

Half-Life è una serie di culto con migliaia di estimatori sparsi in tutto il mondo. Sin dalle origini della serie risalenti al lontano 1998, i giocatori sono rimasti stregati dalla storia di Gordon Freeman e dalla qualità stellare del gameplay, capace di lasciare un segno profondo nel genere degli FPS.

Ma qual è il miglior Half-Life mai creato? Non è semplice dare una risposta considerata la qualità mediamente elevata del brand targato Valve, tuttavia attraverso un'apposita classifica possiamo dare una risposta chiara al quesito:

4 Half-Life Episodes

Racchiudiamo in un'unica posizione i due Episodes che proseguono la storia di Half-Life 2, contenuti anche nella celebre Orange Box del 2007. Sia Episode One che Episode Two sono stati due grandi aggiunte al franchise, capaci di ampliare ulteriormente la narrativa del secondo capitolo con importanti sviluppi e rivelazioni, oltre a presentare la stessa giocabilità stellare che ha fatto la fortuna del brand. Su Metacritic Episode One ha raggiunto una notevole media di 87, mentre Episode Two è andato ancora oltre toccando un 90 tondo.

3 Half-Life Alyx

Dopo una lunghissima pausa durata ben 13 anni, per la gioia dei fan Half-Life è ritornato in scena con Half-Life Alyx, capitolo interamente pensato per la realtà virtuale. L'opera per PC si è dimostrata concettualmente e tecnicamente così all'avanguardia dall'essersi imposta come una delle più grandi produzioni VR fin qui mai create. Il metascore parla chiaro: 93 di media per l'avventura prequel di Half-Life 2 con protagonista Alyx Vance, segno di un prodotto assolutamente imperdibile per tutti gli amanti del VR. E se volete ulteriori conferme sulle sue grandissime qualità, non perdetevi la nostra recensione di Half-Life Alyx.

2 Half-Life

Dove tutto ha avuto inizio. E' con l'originale Half-Life che Valve ha mosso i suoi primi passi nel mondo videoludico, realizzando uno dei più importanti FPS di tutti i tempi. Oltre ad una profondità nelle meccaniche di gioco e nella gestione della fisica mai vista fino a quel momento, i giocatori sono rimasti stregati da una storia coinvolgente e ricca di colpi di scena oltre ad un level design di prim'ordine che ha dettato scuola per gli sviluppatori di tutto il mondo. Su Metacritic il capolavoro Valve ha toccato un altisonante 96, numeri che pochi, pochissimi giochi sono stati capaci di raggiungere. Meno fortune invece per la successiva conversione PS2, che raggiunge comunque un ottimo metascore di 87 pur senza dimostrare lo stesso livello qualitativo della versione originale.

1 Half-Life 2

Era difficile tenere testa all'enorme successo del capitolo originale, ma nel 2004 Valve ha saputo stupire il mondo con un seguito altrettanto incredibile: Half-Life 2 riprende quanto fatto dal gioco originale e lo perfeziona ulteriormente, dimostrando una giocabilità ancora più profonda, una struttura degli scenari ancora più complesso ed un comparto tecnico da mascella a terra per gli standard dell'epoca. Pur non replicando magari l'impatto del predecessore, le qualità di Half-Life 2 sono tali da confermargli l'eccezionale metascore di 96. Ed anche la conversione console va meglio rispetto al primo titolo: il porting per Xbox si dimostra curatissimo al punto da meritare un 90 su Metacritic. E' un peccato che un terzo episodio non abbia mai visto la luce: Half Life 3 fu cancellato nel 2015 a causa di divergenze creative. Ma chissà che prima o poi il progetto non diventi davvero realtà.