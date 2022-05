Half-Life Ravenholm: 1 ora di gameplay dello spin-off cancellato di Arkane Studios

Half-Life Return To Ravenholm è uno spin-off della nota serie Valve un tempo in via di sviluppo presso gli studi di Arkane, la nota software house francese autrice di giochi come Dishonored e Prey ed ora facente parte degli Xbox Game Studios.

All'interno del suo nuovo documentario, NoClip ha trattato il progetto naufragato di Arkane, andando a mostrare ben 1 ora di gameplay tratto dallo spin-off della serie. Il gioco, chiamato sia Half-Life 2: Episode 4 che Return to Ravenholm in momenti diversi del suo sviluppo, si svolgeva nell'ex roccaforte della Resistenza, ora città di Ravenholm infestata dagli zombi. Ravenholm è uno dei livelli più memorabili di Half-Life 2, in quanto riuscì contestualmente a trasformare il titolo in una sorta di survival horror. Sarebbe quindi stato interessante capire come da un singolo capitolo ambientato in questo luogo si sarebbe potuto costruire un intero gioco.

Accompagnati dalle parole del narratore Danny O'Dwyer, possiamo dare uno sguardo ai primi capitoli di Ravenhold, in cui vediamo il nostro protagonista assalito da un'orda di zombi. Il combat system si basava principalmente su attacchi melee e teneva in grande considerazione la fisica e l'interazione ambientale. Alcune soluzioni, come l'utilizzo di trappole basate su archi di elettricità, sarebbero poi state trasferite ai successivi progetti dello studio, come Prey e Deathloop.

Arkane Studios si trova attualmente al lavoro su Redfall, un nuovo shooter cooperativo atteso per la stagione estiva su PC Windows e console Xbox.