Half-Life si rifà il look su PC, ecco il pacchetto 'Enriched'

Il modder 'Hezus' ha annunciato una mod di rifacimento grafico chiamata Half-Life: Enriched. Questo pacchetto, in arrivo su PC, mira a rifare il look allo storico titolo Valve, andando a ritoccare alcuni aspetti della sua veste estetica, per migliorare l'esperienza del giocatore. Scopriamone di più insieme.

Anzitutto, questa mod, tra le altre cose, fonderà le varie zone della mappa in un'unica zona sola, rimuovendo le problematiche relative ai checkpoint e permettendo al giocatore di avere delle sessioni più fluide e con meno interruzioni.



Inoltre, Enriched porterà un miglioramento generale alle texture del gioco attraverso una tecnologia di intelligenza artificiale, sia per quanto riguarda gli ambienti che i personaggi, operando poi un rifacimento completo degli effetti di luce.

Al momento non ci è dato sapere quando la mod sarà disponibile ufficialmente per il download, ma nel frattempo potete godervi alcuni screenshot dimostrativi che abbiamo allegato in calce alla notizia. Ma questo non è di certo l'unico progetto fan made dedicato allo sparatutto di Valve.

A inizio anno vi abbiamo infatti parlato di un pacchetto non ufficiale che ha aggiunto il ray tracing in Half Life, un progetto reso disponibile su Git Hub e che ha catturato da subito l'attenzione della community.

Che ne pensate di queste mod dedicate ad Half-Life?