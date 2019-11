Half-Life: ripercorriamo le origini dello sparatutto Valve nella nuova puntata di My Generation

Ancor prima di Halo Combat Evolved, c’è stato un gioco capace di dimostrare che gli sparatutto in prima persona avrebbero potuto narrare storie interessanti e dal taglio cinematografico, segnando un definitivo spartiacque all'interno del genere di riferimento. Stiamo parlando di Half-Life e questa è My Generation.

Nell'ultimo episodio della rubrica in cui ricordiamo i grandi videogiochi che hanno fatto la storia, andato pubblicato sulle nostre pagine solo qualche ora fa, Giuseppe Carrabba ha parlato dell'intera storia di uno degli sparatutto che più hanno rivoluzionato il genere fino ad arrivare ai giorni nostri, in particolare all'annuncio di Half-Life Alyx in esclusiva su Steam per i possessori di un visore per la realtà virtuale.

Se siete tra i pigroni che non hanno voglia di leggere l'articolo, abbiamo preparato per voi un video dedicato all'argomento, nel quale potete comodamente rivivere l'intera vita di Half-Life e relativi sequel.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che lo spin-off della serie arriverà il prossimo marzo 2020 e in occasione dei The Game Awards 2019 tornerà a mostrarsi.

Stando inoltre alle ultime notizie, sono in pochissimi gli utenti Steam dotati dell'hardware adatto a far girare Half-Life: Alyx.