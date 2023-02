Half-Life è spettacolare con la mod Ray Tracing, ora disponibile su PC

Dopo averci già introdotto il Ray Tracing nell'originale DOOM, il modder Sultim Tsyrendashiev ha riservato lo stesso trattamento ad Half-Life, un altro degli sparatutto che hanno segnato la storia del gaming.

Quella che potete ammirare tramite il filmato che vi abbiamo riportato in apertura è la mod Ray Tracing di Half-Life, immortale titolo targato Valve che si rifà il look grazie all'encomiabile lavoro svolto dal modder.

"Half-Life: Ray Traced integra il path ray tracing in tempo reale nell'originale Half-Life (1998)", dice il creatore della mod. "Con l'hardware accelelrated ray tracing, è possibile calcolare l'illuminazione globale, i riflessi, le rifrazioni, le ombre morbide e altri effetti visivi con framerate interattivi". Per accedere alla mod, i giocatori devono scaricare i file necessari dalla pagina GitHub di Half-Life: Ray Traced e collocarli nella cartella di Half-Life 1 su Steam.

L'uscita della mod era attesa con impazienza da parte dell'utenza PC, in gran parte a causa del lavoro notevole svolto passato dal modder su altri storici sparatutto in prima persona come Serious Sam, Doom e Quake.

Potrebbe trattarsi di un ottimo modo per tornare a vestire i panni di Gordon Freeman e riscoprire un capolavoro del passato, nel mentre attendiamo speranzosi che Valve annunci un nuovo capitolo della serie di Half-Life.