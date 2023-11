Half-Life, venticinque anni e non sentirli: tanti auguri a Valve e al suo capolavoro!

Gli ultimi giorni sono stati fondamentali per Valve e Steam: in occasione dell'evento che tutti i fan attendevano, Half-Life è stato reso gratis per tutti anche in Italia, sebbene l'iniziativa abbia riscontrato alcune problematiche nel nostro paese. Era il 19 novembre quando, nel 1998, il mercato videoludico ha accolto un capolavoro: Half-Life.

Oggi, 19 novembre 2023, si festeggia un anniversario davvero importante per il mondo del gaming. Tanti auguri ad Half-Life per il suo venticinquesimo anno di età! Per l'occasione, le pagine ufficiali del client di Valve sono state invase da iniziative e messaggi di elogio dallo stesso team: in concomitanza dell'annuncio che tutti attendevano con grosse novità per l'update di Half-Life, l'azienda ha voluto celebrare il primo capitolo della popolare saga.

"Abbiamo lanciato Half-Life il 19 novembre 1998. Siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo costruito ai tempi e siamo estremamente grati alla comunità di giocatori che da quel momento si diverte con questo gioco. Negli ultimi anni il titolo non ha ricevuto la stessa attenzione di molti altri giochi del nostro catalogo, quindi abbiamo pensato che questa pietra miliare fosse una grande opportunità per migliorare l'esperienza dei giocatori e aggiungere nuovi modi per farvi divertire".

I contenuti rilasciati per l'anniversario di Half-Life sono davvero tanti e attendono con trepidante attesa di essere scoperti dai fan di tutto il mondo. Cosa ne pensate di questo ritorno in auge del brand? Vi ritenete soddisfatti da quanto realizzato da Valve? Ditecelo qui sotto nei commenti.