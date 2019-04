Half-Life VR per Valve Index sarà annunciato questa settimana?

Secondo alcuni rumor diffusi da PCGamer, questa settimana Valve potrebbe annunciare Half-Life VR come gioco di lancio del visore Index. La notizia non è ancora confermata ufficialmente...

Tyler Wilde, autore di PCGamer, rivela come il reveal di Half-Life VR sarebbe stato inizialmente previsto per il primo maggio, data poi spostata di qualche giorno probabilmente per evitare di sovrapporsi al reveal gameplay di Borderlands 3, in programma per domani (mercoledì 1 maggio) alle 19:00.

Con Valve Index disponibile dal 15 giugno (almeno secondo i leak più recenti) la compagnia non può aspettare troppo per presentare i giochi di lancio del visore, tra cui dovrebbe rientrare annche il già citato Half-Life VR, insieme ad altri due titoli sviluppatori internamente da Valve... che tra questi possa trovare spazio anche il tanto rumoreggiato Left 4 Dead 3? Lo scopriremo probabilmente nei prossimi giorni...

Di Half-Life VR al momento non sappiamo nulla e non è chiaro se il progetto sia una riedizione in Realtà Virtuale del primo capitolo della serie (uscito nel 1998) oppure un titolo del tutto nuovo...