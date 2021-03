Half-Life X: il seguito di Alyx è in sviluppo insieme ad un gioco multiplayer?

Lanciato lo scorso anno, Half-Life Alyx ha permesso alla serie di uscire da un limbo narrativo e sembra che Valve abbia già messo in cantiere due nuovi giochi della saga, uno in Realtà Virtuale e uno con focus sul multiplayer.

A dirlo è Tyler McVicker (ex Valve News Network) che in un nuovo video ha parlato di due giochi in fase di sviluppo, anche se i progetti legati ad Half-Life attualmente in fase di valutazione potrebbero essere di più.

Il primo sarebbe conosciuto con il nome in codice Half-Life X o HL:X e viene descritto come il sequel di Half-Life Alyx, anche in questo caso ci troveremo di fronte ad un gioco in Realtà Virtuale che volverà il concept alla base del predecessore. Il secondo gioco è invece un prodotto multiplayer asimmetrico con supporto per il Ray-Tracing, in arrivo su PC e VR.

Half-Life Alyx è stato acclamato dalla critica ed ha certamente spinto le vendite dei visori VR per un breve periodo ma non si è imposto come un campione di vendite assoluto. Infine, McVicker torna a parlare di Half-Life 3 sottolineando che a suo avviso il gioco uscirà "nella seconda metà di questo decennio" ovvero tra il 2025 e il 2030.