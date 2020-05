Halo 2 Anniversary su PC: un breve filmato ci ricorda dell'imminente uscita

Mancano ormai solo poche ore e tutti gli appassionati della celebre serie Xbox potranno mettere le mani sulla versione PC di Halo 2 Anniversary, il cui arrivo è previsto non solo su Microsoft Store ma anche su Steam.

Il filmato in questione mostra la celebre scena in CG che vede l'immortale Master Chief aggrapparsi ad una nave aliena per raggiungere la terra e, dopo qualche secondo, mostra la data d'uscita del nuovo gioco facente parte della Halo: The Master Chief Collection su PC. Gli utenti americani potranno iniziare a giocare lo sparatutto a partire da domani, 12 maggio 2020, qualche ora prima rispetto all'uscita di Halo 2 PC in Europa, territorio in cui sarà giocabile solo alla mezzanotte del 13 maggio, ovvero nella notte di domani. Non dimenticate che se siete tra gli abbonati alla versione PC di Xbox Game Pass, anche questo episodio della collezione potrà essere scaricato tramite l'app Xbox Beta in maniera completamente gratuita come tutti i precedenti titoli (Halo Reach e il primo capitolo).

In attesa di poter finalmente mettere le mani sul secondo capitolo in versione PC, vi ricordiamo che nel corso delle ultime ore sono già iniziati i Flight Test di Halo 3, anch'esso in dirittura d'arrivo su Microsoft Store e Steam.